الجهات الرقابية تحيل 9 قضايا فساد إلى “هيئة المنافسة”‏

أحالت الجهات الرقابية 9 قضايا إلى الهيئة العامة للمنافسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد شركات ومؤسسات، تورطت في عمليات مشبوهة وصلت لحد التواطؤ في العطاءات والعروض لدى بعض الجهات الحكومية.
وذكرت مصادر وفقًا لـ “المدينة” أن الشركات والمؤسسات تورطت في التواطؤ في مجالات مختلفة اشتملت على العقود والصيانة، والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والخدمات المختلفة.
وأوضحت أن التواطؤ في العروض والعطاءات المختلفة يؤدي إلى التلاعب في المشروعات الحكومية وإهدار المال العام بهدف السيطرة والهيمنة على الأسواق من قبل بعض الشركات.