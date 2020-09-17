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أخبار محلية > الجهات الرقابية تحيل 9 قضايا فساد إلى “هيئة المنافسة”‏
17/09/2020   1:01 م

الجهات الرقابية تحيل 9 قضايا فساد إلى “هيئة المنافسة”‏

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أحالت الجهات الرقابية 9 قضايا إلى الهيئة العامة للمنافسة، لاتخاذ ‏الإجراءات النظامية ضد شركات ومؤسسات، تورطت في عمليات ‏مشبوهة وصلت لحد التواطؤ في العطاءات والعروض لدى بعض ‏الجهات الحكومية.‏

وذكرت مصادر وفقًا لـ “المدينة” أن الشركات والمؤسسات تورطت ‏في التواطؤ في مجالات مختلفة اشتملت على العقود والصيانة، ‏والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والخدمات المختلفة‎.

وأوضحت أن التواطؤ في العروض والعطاءات المختلفة يؤدي إلى ‏التلاعب في المشروعات الحكومية وإهدار المال العام بهدف ‏السيطرة والهيمنة على الأسواق من قبل بعض الشركات‎.

الجهات الرقابية تحيل 9 قضايا فساد إلى “هيئة المنافسة”‏

أخبار محلية
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