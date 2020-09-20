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أخبار محلية > شاهد.. “الخطوط السعودية” تدعو لترقب أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة بمناسبة اليوم الوطني
20/09/2020   6:33 م

شاهد.. “الخطوط السعودية” تدعو لترقب أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة بمناسبة اليوم الوطني

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية مشاركتها في أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

ودعت الشركة في مقطع ترويجي لها إلى ترقب وانتظار العرض الكبير يوم 23 سبتمبر على القناة السعودية الأولى في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأظهر المقطع استعدادات واسعة من كل الأطقم العاملة في الخطوط السعودية للحفل المهيب في اليوم الوطني.

ويواصل الطيارون السعوديون استعداداتهم للعرض الجوي الكبير، المزمع تنظيمه تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، في احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هيئة الترفيه أعلنت أن الحفل يشارك فيه مختلف قطاعات الطيران المدني والعسكري، حيث ستشارك في العرض “شركة الطائرات المروحية”، وهي المشغّل الأوّل للطائرات العمودية التجارية في المملكة، والتي وعدت بتقديم عرض جوي مفاجأة ضمن عروض “همة الـ 90”.

شاهد.. “الخطوط السعودية” تدعو لترقب أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة بمناسبة اليوم الوطني

أخبار محلية
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