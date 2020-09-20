شاهد.. “الخطوط السعودية” تدعو لترقب أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة بمناسبة اليوم الوطني

أعلنت الخطوط الجوية السعودية مشاركتها في أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ90.
ودعت الشركة في مقطع ترويجي لها إلى ترقب وانتظار العرض الكبير يوم 23 سبتمبر على القناة السعودية الأولى في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وأظهر المقطع استعدادات واسعة من كل الأطقم العاملة في الخطوط السعودية للحفل المهيب في اليوم الوطني.
ويواصل الطيارون السعوديون استعداداتهم للعرض الجوي الكبير، المزمع تنظيمه تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، في احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هيئة الترفيه أعلنت أن الحفل يشارك فيه مختلف قطاعات الطيران المدني والعسكري، حيث ستشارك في العرض “شركة الطائرات المروحية”، وهي المشغّل الأوّل للطائرات العمودية التجارية في المملكة، والتي وعدت بتقديم عرض جوي مفاجأة ضمن عروض “همة الـ 90”.
ترقبوا مشاركة #الخطوط_السعودية في أكبر عرض جوي في تاريخ مملكتنا الغالية بمناسبة #اليوم_الوطني الـ90 يوم 23 سبتمبر على القناة السعودية الأولى في تمام الساعة الرابعة عصراً 🇸🇦✈️#٩٠عام_فوق_هام_السحب#همة_ال90#اليوم_الوطني_السعودي90#اليوم_الوطني90#همة_حتى_القمة#SAUDIA pic.twitter.com/oqQpbVazlv
— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) September 20, 2020