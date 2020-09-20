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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: اليوم نجني ثمار قرار “العودة بحذر” بتحسن كبير في كل المؤشرات
20/09/2020   6:35 م

متحدث “الصحة”: اليوم نجني ثمار قرار “العودة بحذر” بتحسن كبير في كل المؤشرات

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن قرار العودة للحياة الطبيعية بحذر خيار مهم لم يأت من فراغ، لافتاً إلى أن الدول التي اختارت هذا المسار بنت ذلك على معلومات ومعطيات وبيانات أثبتت جدواها.

وأضاف خلال حديثه اليوم (الأحد) أن المملكة اليوم تجني ثمار قرار العودة بحذر بتحسن كبير في كل المؤشرات التي تدل على فعالية الإجراءات التي اتخذت من الجميع، غير أن هناك أمثلة لتصرفات سلبية من البعض بعدم التقيد بوسائل الوقاية، وهي تعرض الجميع للخطر.وفق “أخبار 24”.

وأبان أن التقرير الوبائي أظهر اليوم انخفاضاً في الحالات النشطة يصل إلى أكثر من 75% من قمة الأعداد التي سُجلت في الفترة الماضية، حيث تم اليوم تسجيل أقل من 15 ألف حالة نشطة، كما أن الحالات الحرجة انخفضت من 2500 إلى أقل من 1200 حالة بالعناية المركزة.

متحدث “الصحة”: اليوم نجني ثمار قرار “العودة بحذر” بتحسن كبير في كل المؤشرات

أخبار محلية
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