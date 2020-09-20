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أخبار محلية > مستشار قانوني يوضح.. لماذا تقع المرأة بكثرة ضحية لجرائم التستر التجاري؟
20/09/2020   10:55 م

مستشار قانوني يوضح.. لماذا تقع المرأة بكثرة ضحية لجرائم التستر التجاري؟

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كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أسباب وقوع المرأة ضحية لجرائم التستر التجاري، مشددًا على ضرورة الوعي التام بالأنشطة التجارية.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن افتقاد المرأة للوعي الكافي لإدارة الأنشطة التجارية يكون دومًا سببًا في التورط بجرائم التستر التجاري.

واستعرض الوهيبي بعض الحالات لحالات التستر التجاري للسيدات، أبرزها مواطنة تدير صالونا نسائيا وتسمح لوافدات باستئجار مواقع داخلية في الصالون، كما تناول حالات التستر التجاري لوافدة استغلت الجنسية السعودية لإحدى قريباتها لتسلم مبالغ مالية محوَّلة نظير إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنشطة تجارية.

وأشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية نصّ على أن الإعلانات جزء من الأنشطة المتصلة بالتجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن نظام مكافحة التستر التجاري يتعامل مع كافة الأنشطة التجارية، بما في ذلك الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن أكثر من 40% من حالات التستر التجاري في المملكة مسجلة بأسماء مواطنات، وهو ما أرجعه بعض الخبراء إلى عدم الدراية الكاملة بالأنظمة.

مستشار قانوني يوضح.. لماذا تقع المرأة بكثرة ضحية لجرائم التستر التجاري؟

أخبار محلية
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