ماذا يعني خروج بعض المدن بالمملكة من دائرة عدوى كورونا؟ استشاري عناية مركزة وإصابات يُجيب

أكد استشاري العناية المركزبة والإصابات، الدكتور صفوق العنزي، أن المملكة بدأت مرحلة انحصار فيروس كورونا المستجد منذ شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن مرحلة الاندثار تبدأ قريبًا.
وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن بعض المدن في المملكة دخلت بالفعل مرحلة اندثار عدوى فيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه خروجها من قائمة العدوى الفيروسية، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن الشخص المصاب لا يمكنه نقل العدوى.
وشدد العنزي على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي كانت السبب الرئيسي في انخفاض أعداد الإصابة اليومية بشكل عام في المملكة على مدى أكثر من شهر، مشيرًا إلى أن السعودية تعاملت مع جائحة الفيروس بخطوات استباقية استطاعت من خلالها محاصرة المرض. وفق “أخبار 24”.
فيديو | جني ثمار إجراءات #كورونا بتسجيل أعداد قليلة جدا من الإصابات مع نسبة 94% في حالات التعافي #الإخبارية pic.twitter.com/ms9uHD5fA4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2020