الشباب يسعى لضم مدافع نادي لاتسيو الإيطالي

تسعى إدارة نادي الشباب في الفترة الحالية لضم مدافع نادي لاتسيو الإيطالي، الأنجولي باستوس، لصفوف فريقها، من أجل تعويض رحيل الجزائري جمال بلعمري الذي أنهى تعاقده مع النادي في مطلع الشهر الحالي.
ويحاول الشباب، وفقا لصحيفة «lalaziosiamonoi» الإيطالية، خلال الساعات المقبلة حسم صفقة اللاعب، فيما يرغب لاتسيو في التخلي عن لاعبه مقابل 3.5 مليون يورو.
الجدير بالذكر أن الشباب ليس الفريق الوحيد الذي يسعى لكسب خدمات اللاعب، حيث ترغب أندية أوروبية في ضمه، كما دخل نادي باشاك شهير التركي أيضا في مفاوضات مع لاتسيو بشأن اللاعب. وفق “أخبار 24”.