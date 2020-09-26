عودة برامج الزيارة لمجمع الكسوة ومعرض عمارة الحرمين بداية من الشهر المقبل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الشيخ عبدالرحمن السديس، بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من 1/3/1442هـ.
وتضمنت برامج الزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنين بحي أم الجود، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش.
وأكد السديس ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك . وفق “أخبار 24”.