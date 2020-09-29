لاعب النصر “الجميعة”: لدي العديد من العروض.. وأنتظر قرار فيتوريا

أكد لاعب فريق النصر لكرة القدم فهد الجميعة أنه تلقى العديد من العروض الاحترافية من عدة أندية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن طريق ناديه.
وأوضح اللاعب، وفقًا لـ”الاقتصادية” أنه ينتظر قرار المدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا وإدارة النادي، بعد استبعاده من قائمة دوري أبطال آسيا، وعدم معرفته بمستقبله إن كان سيستمر في النصر أم لا.
وأضاف الجميعة أن لديه عقدا مع ناديه، ويحترمه كلاعب محترف، ولم يتحدث عن العروض أو يهتم بها، مبينًا أن هذا الأمر موكل لإدارة النادي، حيثُ إنه لم يدخل الفترة الحرة، وتبقى من عقده ما يقارب العام.
وأشار إلى أن هناك اهتماما من عدد من الأندية، لكنه مرتبط بعقد احترافي مع ناديه، موضحًا أن كل شيء يجب أن يكون من خلال النادي.