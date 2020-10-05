الحصيني: أمطار غزيرة ورياح شبه قوية على بعض مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن يشهد طقس اليوم (الإثنين) ،وليلة الثلاثاء أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان واليمن.
وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق، مكة والمدينة وجازان وجنوبي تبوك والجوف.
وأظهرت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.