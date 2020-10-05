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أخبار محلية > الحصيني: أمطار غزيرة ورياح شبه قوية على بعض مناطق المملكة
05/10/2020   12:35 م

الحصيني: أمطار غزيرة ورياح شبه قوية على بعض مناطق المملكة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن يشهد ‏طقس اليوم (الإثنين) ،وليلة الثلاثاء أمطارًا متفاوتة من مكان إلى ‏آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة ‏والمدينة والباحة وعسير وجازان واليمن.‏

وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من ‏مناطق، مكة والمدينة وجازان وجنوبي تبوك والجوف.‏

وأظهرت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ‏احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة ‏على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى ‏أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة. ‏ وفق “أخبار 24”.

الحصيني: أمطار غزيرة ورياح شبه قوية على بعض مناطق المملكة

أخبار محلية
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