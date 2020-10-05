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أخبار محلية > صندوق التنمية الزراعية يطرح مشروع تعديل لنظامه ويدعو المختصين والمهتمين لإبداء آرائهم
05/10/2020   12:35 م

صندوق التنمية الزراعية يطرح مشروع تعديل لنظامه ويدعو المختصين والمهتمين لإبداء آرائهم

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طرح صندوق التنمية الزراعية مشروع تعديل لنظام الصندوق، بهدف تعزيز نشاطه، وتحقيق المساهمة التنموية للقطاع الزراعي على ضوء الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح الصندوق أن مشروع التعديل يسعى لتحقيق هدف مواكبة المستجدات في الأنظمة ذات العلاقة والمتغيرات الإدارية الحديثة على الصعيدين المحلي والدولي، وتسريع الأعمال ورفع كفاءة الأداء بالصندوق.

ودعا المهتمين وذوي الاختصاص لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع، وتقديم التوصيات والتعديلات المقترحة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل مشروع التعديل ونماذج استطلاع الآراء من خلال الرابط. وفق “أخبار 24”.

صندوق التنمية الزراعية يطرح مشروع تعديل لنظامه ويدعو المختصين والمهتمين لإبداء آرائهم

أخبار محلية
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