بالفيديو.. تعرف على العلامات الأمنية لفئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من البوليمر

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي العلامات الأمنية لفئة الخمسة ريالات البوليمر التي بدأ طرحها اعتباراً من اليوم (الإثنين) في المملكة، والتي تمتاز بأعلى المواصفات الأمنية.
وذكرت المؤسسة أن أولى هذه العلامات هي الطباعة البارزة، حيث تنتشر الطباعة البارزة علـى معظـم أجـزاء وجه وظهر الورقة النقدية، بحيـث تضيف خشونة فـي الملمس، وتناسقاً فــي الألوان، ووضوحا في النقوش.
كما يوجد خيط أمان متقطع بالحبر المغناطيسي، يظهر على وجه الورقة النقدية على هـيئـة نـوافـذ بلون معدني فضي مقروء آليا، بالإضافة إلى نافذة شفافة يمكن مشاهدتها على وجه ظهر الورقة النقدية تحتوي على وجه وظهر الورقة النقدية، وتحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030 بداخلهـا شعار الدولة السيفان والنخلة.
كما تتمتع بالأشكال الفسفورية، وهي عبارة عــن أشكال هندسية، وزخارف بألوان فسفورية متعــددة علــى وجــه وظهــر الورقــة النقديــة عنــد تعريضهــا للأشعة فوق البنفسجية، بجانب الحبر المتغير بصرياً وهو يظهر شكلا زخرفيا بداخله قيمة الفئة 5 ويمكن رؤيته بلونين مختلفين عند تحريك الورقة النقدية أفقيا، حيث يتغير لون هذا الشكل من اللون البنفسجي إلى الأخضر. وفق “أخبار 24”.
ووضعت بها أيضا العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، وهي عبارة عن طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة النقدية، كما توجد علامة أخرى وهي الحبر اللؤلؤي، وهو عبارة عن شريط مطبوع بأحبار فسفورية على ظهر الورقة النقدية، ويتضمن شكلاً زخرفياً بداخله قيمة الفئة 5 يظهر عند إمالة الورقة النقدية بشكل أفقي.
وتُختتم العلامات الأمنية بالكتابات الدقيقة، وهي عبارة عن كتابات صغيرة تنتشر في معظم أجزاء وجه وظهر الورقة يمكن رؤيتها باستخدام عدسة مكبرة.
الجدير بالذكر أنه العملة السليمة يمكن معرفتها من خلال إمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات، والتحقق من وضوح جميع عناصر العلامات الأمنية، والتأكد من وضوح ألوانها وعدم تداخلها، والتأكد من الملمس الخشن للورقة وتحسس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها.
تمتاز فئة الخمسة ريالات البوليمر بأعلى المواصفات والعلامات الأمنية التي يمكن استشعارها عن طريق اللمس والنظر والحركة.#عملة_البوليمر #مؤسسة_النقد #SAMA pic.twitter.com/zvU2rHuWGN
— SAMA | مؤسسة النقد العربي السعودي (@SAMA_GOV) October 5, 2020