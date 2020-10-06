رغم إصابته برعشة اليد.. مواطن يبدع في عدة ابتكارات بمنزله بالأحساء (فيديو)

رغم إصابته برعشة اليد الدائمة، ابتكر المواطن محمد علي (48 عامًا)، عدة ابتكارات جعلته حديث بلدة الجبيل بالأحساء.
استطاع محمد أن يوظف هواياته ليوفر راحة له وتكيفًا مع البيئة المحيطة واستخداماتها، في ظل إصابته بهذا المرض المزمن، فوظف علمه بالكهرباء وميكانيكا السيارات، بجعله الأبواب تفتح عن بعد بضغطة زر واحدة، وتشغيل السيارات بجهاز التحكم عن بعد.
محمد، ماهر أيضًا بأعمال السباكة، وتعدى الـ50 ابتكارًا، كما تقول زوجته لـ “برنامج اليوم”، والتي تؤكد حرصه على أن يعلمها أعمال الصيانة المنزلية، وحتى اللحام الذي لا يستطيع إتقانه بسبب مرضه. وفق “أخبار 24”.
ويقول محمد، إنه يستطيع بضغطة زر أن يفتح الأبواب ومعها تفتح مصابيح الإنارة، كل هذا من تصميمه، وينوه بملحوظة أن المرض جعل ملامح وجهه تبدو أكبر من سنه الحقيقي، لكنه لم يتخط الـ48 عامًا.
فيديو | مواطن يبدع بالابتكار رغم إصابته برعشة اليد #برنامج_اليوم pic.twitter.com/fpZNIKHpGi
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 6, 2020