نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رغم إصابته برعشة اليد.. مواطن يبدع في عدة ابتكارات بمنزله بالأحساء (فيديو)
06/10/2020   10:16 م

رغم إصابته برعشة اليد.. مواطن يبدع في عدة ابتكارات بمنزله بالأحساء (فيديو)

+ = -
833

رغم إصابته برعشة اليد الدائمة، ابتكر المواطن محمد علي (48 عامًا)، عدة ابتكارات جعلته حديث بلدة الجبيل بالأحساء.

استطاع محمد أن يوظف هواياته ليوفر راحة له وتكيفًا مع البيئة المحيطة واستخداماتها، في ظل إصابته بهذا المرض المزمن، فوظف علمه بالكهرباء وميكانيكا السيارات، بجعله الأبواب تفتح عن بعد بضغطة زر واحدة، وتشغيل السيارات بجهاز التحكم عن بعد.

محمد، ماهر أيضًا بأعمال السباكة، وتعدى الـ50 ابتكارًا، كما تقول زوجته لـ “برنامج اليوم”، والتي تؤكد حرصه على أن يعلمها أعمال الصيانة المنزلية، وحتى اللحام الذي لا يستطيع إتقانه بسبب مرضه. وفق “أخبار 24”.

ويقول محمد، إنه يستطيع بضغطة زر أن يفتح الأبواب ومعها تفتح مصابيح الإنارة، كل هذا من تصميمه، وينوه بملحوظة أن المرض جعل ملامح وجهه تبدو أكبر من سنه الحقيقي، لكنه لم يتخط الـ48 عامًا.

رغم إصابته برعشة اليد.. مواطن يبدع في عدة ابتكارات بمنزله بالأحساء (فيديو)

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885114985.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.