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أخبار محلية > سعوديتان تفتتحان مطعماً نسائياً بالكامل في رفحاء (فيديو)
06/10/2020   10:22 م

سعوديتان تفتتحان مطعماً نسائياً بالكامل في رفحاء (فيديو)

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أسست شقيقتان سعوديتان مطعمًا نسائيًا بالكامل بمدينة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية.

وقالت ثريا الشمري، خلال حديث لقناة “العربية”، إن حبها للطبخ كان هو السبب الرئيسي في تجاوز بعض الصعوبات التي واجهت الفكرة في مراحلها الأولى، لتقرر برفقة شقيقتها فوزية المضي قدمًا في هذا المشروع.

وذكرت أن العمل في المطعم يقتصر عليهما فقط، كما أكدت أنها تسعى دومًا لإدخال أطباق جديدة في قائمة الطعام الخاصة بالمشروع، وذلك بدافع من شغفها بالطبخ، فيما تختص أختها بطريقة التقديم والتزيين التي تستطيع جذب الزبائن. وفق “أخبار 24”.

وعبَرت بعض السيدات اللاتي اعتدن الذهاب إلى المطعم، عن ارتياحهن الشديد لفكرة المطعم النسائي، والذي يوفر لهن أجواء مريحة بشكل عام.

سعوديتان تفتتحان مطعماً نسائياً بالكامل في رفحاء (فيديو)

أخبار محلية
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