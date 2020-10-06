صدور الموافقة الكريمة على استكمال العمل في المخطط العيني بالمدينة المنورة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استكمال العمل في المخطط العيني بالمدينة المنورة.
وتضمنت الموافقة الكريمة تخصيص جزء من المخطط لصالح التعويض العيني لملاك العقارات المنزوعة في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ومسجد الميقات.
كما تضمنت الموافقة الكريمة تخصيص جزء من المخطط لصالح وزارة الإسكان؛ لتنفيذ برامج ومشاريع سكنية، حيث يتمتع المخطط ببنية تحتية وخدمية متكاملة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المخطط يقع على مساحة 21 مليون متر مربع، ويتكون من 6 مناطق رئيسة تضم أكثر من 13 ألف قطعة سكنية، وأكثر من 1100 قطعة تجارية.