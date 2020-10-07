مصادر: صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء حصة في مجموعة “اللولو”

كشفت مصادر عن إجراء صندوق الاستثمارات العامة محادثات، لشراء حصة في مجموعة “اللولو” العالمية.
ووصفت المصادر وفقا لـ”رويترز”، المحادثات بالمبكرة، حيث بدأت منذ 4 إلى 6 أسابيع، مشيرةً إلى أن الحصة التي يتفاوض عليها الصندوق لم تتضح بعد.
وأوضحت أن المحادثات تتم مع رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي، الذي أسس شركة “لولو” ومقرها أبو ظبي، وهي واحدة من أكبر سلاسل التجزئة في منطقة الخليج.
وتعمل مجموعة اللولو بشكل رئيسي في 22 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وتتواجد متاجر البيع بالتجزئة في السعودية والإمارات والهند والبحرين والكويت وعُمان ومصر وماليزيا وإندونيسيا.
وتدير مجموعة اللولو أيضا متاجر تجارية، بجانب أعمال أخرى مثل المستشفيات والقطاع العقاري، وتقدر مبيعاتها السنوية بـ 7.4 مليار دولار، ولديها أكثر من 50 ألف موظف.