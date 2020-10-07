هل يسبب لبس الكمامة لفترة طويلة مشاكل صحية؟ “متحدث الصحة” يجيب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن لبس الكمامة لفترة طويلة آمن للأفراد والمجتمعات وغير ضار، مؤكدا أن الكمامة مصدر مهم من مصادر الوقاية.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، إلى أن الكثير من المهن تستلزم لبس الكمامات لفترة طويلة وملتزمون بهذا الأمر منذ عقود من الزمن كالكوادر الصحية وغيرها، ولم يتم تسجيل أي مشاكل صحية بسببها. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المجتمعات التي لا تتقيد بالسلوكيات الصحية والأمور الوقائية، وتعود لأنشطتها في نفس الوقت دون التدابير الوقائية؛ فإنها تصاب بانتشار وتفشي المرض.