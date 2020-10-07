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عام > بعد إنجاز علمي ثوري.. فوز عالمتي وراثة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020
07/10/2020   10:59 م

بعد إنجاز علمي ثوري.. فوز عالمتي وراثة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020

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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن فوز عالمتي الوراثة، الفرنسية إيمانويل شاربانتييه، والأمريكية جنيفر داودنا، بجائزة نوبل للكيمياء للعام 2020.

وأوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان عن اسمي الفائزتين في ستوكهولم أن الجائزة أُعطيت لهما لما وصفته بالإنجاز الثوري في مجال الكيمياء بعد نجاحهما في تطوير “مقصات جزيئية” قادرة على تعديل الجينات البشرية، وإعادة صوغ “قانون الحياة”.

وأفادت الأكاديمية في بيان بشأن منح الجائزة، وقيمتها عشرة ملايين كرونه سويدية (1.1 مليون دولار)، بأن العالمتين اكتشفتا واحدة من أكثر أدوات تكنولوجيا الجينات دقة وهي “المقص الجيني كريسبر”، والذي سيكون له تأثير ثوري على علوم الحياة، ويساهم في علاجات جديدة للسرطان وقد يحقق حلم علاج الأمراض الوراثية. وفق “أخبار 24”.

بعد إنجاز علمي ثوري.. فوز عالمتي وراثة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020

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