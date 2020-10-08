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اخبار رياضية > المنتخب الأولمبي يستبعد نجم النصر من معسكره.. لهذا السبب
08/10/2020   2:13 م

المنتخب الأولمبي يستبعد نجم النصر من معسكره.. لهذا السبب

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واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها شهر يوليو من العام المقبل.

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة سعد الشهري، لاعب النصر خالد الغنام، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لالتهاب في الوتر العلوي للعضلة الخلفية في الفخذ الأيمن.

وأجرى المنتخب مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها تقسيم الفريق إلى مجموعتين. وفق “أخبار 24”.

وأدت المجموعة الأولى مران الاستحواذ على الكرة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب للمجموعتين.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

المنتخب الأولمبي يستبعد نجم النصر من معسكره.. لهذا السبب

اخبار رياضية
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