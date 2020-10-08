الكشف عن متبرع.. إصابة رئيس النصر السابق بمرض خطير

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، عن إصابة العميد فهد المشيقح، نائب ورئيس النادي السابق، بمرض خطير، حيث إنه يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وقال “الهريفي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء: “حبيب الكل.. العميد فهد المشيقح بحاجه إلى زراعة كبد عاجلة، وهو بحاجة إلى متبرع (فصيلة الدم O+).. مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض رقم الملف: 5338202”.
وتابع نجم المنتخب الوطني السابق: “اسأل الله العلي القدير أن يلبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير أجل.. إنه على كل شي قدير كفين للدعاء”، وفور التغريدة، انهالت التعليقات التي تركزت غالبيتها على الدعاء للمشيقح بالشفاء العاجل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المشيقح تولى عدة مناصب في النصر، حيث عمل نائباً للأمير عبدالرحمن بن سعود، ونائباً لرؤساء آخرين كان آخرهم الأمير فيصل بن تركي، حيث كان المشيقح نائباً له في عام عودة النصر إلى البطولات بعد غياب وذلك في العام 2014.
وقبل كل هذه المناصب الكبيرة كان عضو مجلس إدارة مع الأمير فيصل بن عبدالرحمن في العام 2000، كما رأس النصر مكلفاً بعد استقالة الأمير سعد بن فيصل قبل ستة عشر عاماً ولم يستمر طويلاً.
حبيب الكل ..
العميد فهد المشيقح @almshaiqh
بحاجه الى زراعة كبد عاجلة ، وهو بحاجة الى متبرع.( فصيلة الدم O+ )مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض رقم الملف : 5338202
واسأل الله العلي القدير أن يلبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير أجل
إنه على كل شي قدير 🤲 pic.twitter.com/jEOq4uatN6
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 7, 2020