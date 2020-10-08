بالفيديو.. “الخطيب”: 3% نسبة المواطنين العاملين بقطاع السياحة ونستهدف خلق مليون وظيفة

قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن نسبة المواطنين العاملين في القطاع السياحي بلغت 3%، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 10% بحلول 2030، وهو ما يعني خلق نحو مليون وظيفة بقطاع السياحة.
وأضاف أن ذلك سيتحقق مع توسع القطاع الخاص في بناء مشاريع ومطاعم وأسواق وشركات التسويق السياحي، مشدداً على تدريب الشباب للعمل بالقطاع السياحي، مضيفاً أن بعض الشباب لديهم تجارب ناجحة في تنفيذ عدة فعاليات.
ونوه بأن الدولة وفرت أراضي حكومية لاستثمارها من قبل القطاع الخاص لبناء منتجعات سياحية وأسواق تجارية، مضيفا أن قطاعي الطيران والضيافة من أكثر القطاعات التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا، متوقعاً أن يتكبد قطاع السياحة عالميًا خسارة تتجاوز 5 تريليونات دولار بسبب هذه الجائحة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزير السياحة ترأس أمس (الأربعاء)، اجتماع وزراء السياحة في مجموعة العشرين، لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا، ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.
فيديو | وزير #السياحة: المواطنون العاملون في قطاع السياحة 3% ونستهدف توفير مليون وظيفة لتصبح النسبة 10%#الإخبارية pic.twitter.com/iAi8vBBioL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2020
فيديو | وزير #السياحة: لدينا تجارب ناجحة مع الشباب السعودي في عدة فعاليات#الإخبارية pic.twitter.com/vj32PqWKjm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2020
فيديو | وزير السياحة: وفرنا أراض حكومية لاستثمارها من قبل القطاع الخاص لبناء منتجعات سياحية وأسواق تجارية#الإخبارية pic.twitter.com/UQikQvDW2I
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2020