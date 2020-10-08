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أخبار محلية > بالفيديو.. “الخطيب”: 3% نسبة المواطنين العاملين بقطاع السياحة ونستهدف خلق مليون وظيفة
08/10/2020   2:11 م

بالفيديو.. “الخطيب”: 3% نسبة المواطنين العاملين بقطاع السياحة ونستهدف خلق مليون وظيفة

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قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن نسبة المواطنين العاملين في القطاع السياحي بلغت 3%، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 10% بحلول 2030، وهو ما يعني خلق نحو مليون وظيفة بقطاع السياحة.

وأضاف أن ذلك سيتحقق مع توسع القطاع الخاص في بناء مشاريع ومطاعم وأسواق وشركات التسويق السياحي، مشدداً على تدريب الشباب للعمل بالقطاع السياحي، مضيفاً أن بعض الشباب لديهم تجارب ناجحة في تنفيذ عدة فعاليات.

ونوه بأن الدولة وفرت أراضي حكومية لاستثمارها من قبل القطاع الخاص لبناء منتجعات سياحية وأسواق تجارية، مضيفا أن قطاعي الطيران والضيافة من أكثر القطاعات التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا، متوقعاً أن يتكبد قطاع السياحة عالميًا خسارة تتجاوز 5 تريليونات دولار بسبب هذه الجائحة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزير السياحة ترأس أمس (الأربعاء)، اجتماع وزراء السياحة في مجموعة العشرين، لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا، ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.

بالفيديو.. “الخطيب”: 3% نسبة المواطنين العاملين بقطاع السياحة ونستهدف خلق مليون وظيفة

أخبار محلية
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