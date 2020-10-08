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اخبار رياضية > النصر يسعى لتسويق لاعبه على بعض الأندية المحلية
08/10/2020   2:16 م

النصر يسعى لتسويق لاعبه على بعض الأندية المحلية

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أفادت مصادر بأن إدارة نادي النصر، تسعى لتسويق عقد المحترف البرازيلي في صفوفها بيتروس ماثيوس، على بعض الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن رغبة إدارة النصر تأتي في ظل خروج اللاعب من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا؛ خاصة مع وجود أكثر من لاعب في مركزه آخرهم الوافد حديثاً من نادي الفتح، علي الحسن.

وأوضحت المصادر ذاتها إلى أن إدارة النصر عرضت على الأندية شراء المدة المتبقية من عقد بيتروس بتحمل الرواتب فقط دون مقابل مادي للنادي إلا أن راتبه العالي مانع لقبول الأندية لخدماته.

وأتمت المصادر تصريحاتها بلفت النظر إلى أن إدارة النصر تسعى أيضاً للتعاقد مع صانع لعب أجنبي بعد التعاقد مع الأرجنتيني جونزالو مارتينيز “بيتي”، فضلاً عن الكوري الجنوبي كيم جين سو.

النصر يسعى لتسويق لاعبه على بعض الأندية المحلية

اخبار رياضية
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