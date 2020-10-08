وزير النقل: نستهدف توطين 45 ألف وظيفة.. وقريباً استكمال سعودة تطبيقات توجيه المركبات

قال وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم (الخميس) بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل، ومجلس الغرف السعودية، وصندوق تنمية التنمية البشرية “هدف”؛ تستهدف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة في قطاع النقل.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي لإطلاق برنامج دعم العمل الحر في قطاع النقل الموجه، للمساهمة في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وإتاحة فرص مستدامة لعمل المواطنين والمواطنات.
وأضاف، خلال حديثه لقناة “الإخبارية” على هامش توقيع الاتفاقية، أن الوزارة وقعت اتفاقية أخرى لاستدامة العمل الحر في مجال توجيه المركبات، ودعم نحو 10 آلاف مواطن يعملون في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تستهدف توفير وظائف للمواطنين، لافتا إلى أن تطبيقات توجيه المركبات سيكتمل التوطين فيها خلال المرحلة المقبلة، وأن عدد المواطنين العاملين عبر هذه التطبيقات بلغ 600 ألف مواطن ومواطنة.
ومن جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن مذكرة التفاهم التي وُقعت اليوم؛ تستهدف دعم التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار التعاون الدائم مع كافة القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.
فيديو | وزير #النقل يعلن لـ #الإخبارية استهداف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة في القطاع.. وتطبيقات توجيه المركبات سيكتمل #التوطين فيها بالمرحلة المقبلة pic.twitter.com/ZeJfsOjdxg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2020