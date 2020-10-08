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أخبار محلية > فاتورة مشروبات غازية وفشار في دار سينما بـ143 ريالًا تثير تندراً.. و”السدحان”: جشع فاضح
08/10/2020   4:28 م

فاتورة مشروبات غازية وفشار في دار سينما بـ143 ريالًا تثير تندراً.. و”السدحان”: جشع فاضح

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تفاعل ناشطون مع مقطع فيديو متداول يظهر فاتورة مشتريات بسيطة من متجر بإحدى دور السينما بالرياض بلغت قيمتها الإجمالية 143 ريالا.

وذكر مصور الفيديو الذي نشره الفنان عبد الله السدحان، أن أحد أصدقائه فوجئ عند شرائه عدداً من قوارير المياه والبيبسي وفشار، بفاتورة عالية جداً وصلت إلى 143 ريالا.

ووصف السدحان الأمر بـ”الجشع الفاضح”، مستغرباً أن يصل سعر قارورة الماء الصغيرة إلى 11 ريالا، مشيراً إلى أهمية تدخل الجهات المختصة ووضع حد للأمر، فيما أشار بعض المعلقين إلى أن هذه طبيعة الأسعار في دور السينما، كما في الإمارات والبحرين. وفق “أخبار 24”.


فاتورة مشروبات غازية وفشار في دار سينما بـ143 ريالًا تثير تندراً.. و”السدحان”: جشع فاضح

أخبار محلية
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