بالفيديو.. رسمياً.. الأهلي يعلن تعاقده مع الروماني ميتريتا

أعلن النادي الأهلي، اليوم (الخميس) تعاقده مع المحترف الروماني في صفوف نيويورك سيتي الأمريكي، ألكسندرو ميتريتا.
وجاء إعلان النادي الأهلي عن تعاقده مع الروماني ألكسندرو ميتريتا بنشر مقطع فيديو للاعب، على منصة تويتر، يشمل مهاراته وإرفاق علم دولته “رومانيا” في التغريدة.
وجاء تعاقد الأهلي مع اللاعب الروماني صاحب 25 عاماً لمدة موسم ونصف مع أفضلية الشراء.
ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى جدة بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده.
#AlexandruMitriță
🇷🇴 pic.twitter.com/jZ6Zmdu2jO
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 8, 2020
وفق “أخبار 24”.