دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتحديث بياناتهم وبيانات أسرهم، قبل 20 نوفمبر المقبل، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.
وأهابت الوزارة بالمستفيدين الدخول لموقعها الإلكتروني https://hrsd.gov.sa/، أو الاتصال بالرقم الموحد (19911)، لتحديث بياناتهم.
وبحسب بيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي الضمان قرابة 1.7 مليار ريال، منها أكثر من 192 مليون ريال مساعدات نقدية لأجل الغذاء، وأكثر من 102 مليون ريال لسداد فواتير الكهرباء.
وفق “أخبار 24”.