الحصيني: سقوط أمطار وحبات برد مع هبوب رياح متوسطة على بعض ‏مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة اليوم (الإثنين)، وليلة (الثلاثاء) أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة وتساقط لحبات البرد على أجزاء من مناطق عسير وجازان خاصة المرتفعات وتبوك واليمن.
وأشار إلى حدوث نشاط للرياح على أجزاء من مناطق، المدينة المنورة، وحائل، والشرقية، وساحل جازان وشماله، وأجزاء من الإمارات.
وكشفت تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة والأجزاء الساحلية لتلك المناطق. وفق “أخبار 24”.