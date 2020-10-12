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أخبار المناطق > الحصيني: سقوط أمطار وحبات برد مع هبوب رياح متوسطة على بعض ‏مناطق المملكة
12/10/2020   1:09 م

الحصيني: سقوط أمطار وحبات برد مع هبوب رياح متوسطة على بعض ‏مناطق المملكة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة اليوم (الإثنين)، ‏وليلة (الثلاثاء) أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة ‏وتساقط لحبات البرد على أجزاء من مناطق عسير وجازان خاصة المرتفعات وتبوك ‏واليمن.‏

وأشار إلى حدوث نشاط للرياح على أجزاء من مناطق، المدينة المنورة، ‏وحائل، والشرقية، وساحل جازان وشماله، وأجزاء من الإمارات.‏

وكشفت تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن احتمالية ‏هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ‏جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة والأجزاء ‏الساحلية لتلك المناطق. ‏ وفق “أخبار 24”.

الحصيني: سقوط أمطار وحبات برد مع هبوب رياح متوسطة على بعض ‏مناطق المملكة

أخبار المناطق
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