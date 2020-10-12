خلال الـ24 ساعة الماضية.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى العالم.. والمسند يوضح السبب

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن المناطق التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية أعلى درجة حرارة على مستوى العالم.
وتصدرت جدة القائمة، على الرغم من الكتلة الهوائية المعتدلة في معظم مناطق المملكة، وبلغت درجة الحرارة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي نحو 43.4 درجة مئوية.
وأرجع المسند سبب تسجيل جدة لأعلى درجة حرارة، إلى سيادة الرياح الشرقية الجافة والحارة والهابطة من المرتفعات إلى السهل.
وأضاف أن مدينة نوابشة في باكستان جاءت في المرتبة الثانية بتسجيل درجة حرارة بلغت 42.4 درجة مئوية، فيما سجلت عرفات في مكة 42.2 درجة مئوية، بينما حلت مدينة فيتزروي بأستراليا في المرتبة الرابعة بدرجة حرارة بلغت 41.4 درجة مئوية.
وفق “أخبار 24”.