متحدث “الزكاة والدخل”: ضريبة التصرفات العقارية تشمل عقود الانتفاع منذ 50 عاماً

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، اليوم الاثنين، أن ضريبة التصرفات العقارية تشمل عقود الانتفاع طويلة الأمد، التي تزيد مدتها على 50 عامًا.
وأضاف، خلال ورشة نظمتها غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة بعنوان “ضريبة التصرفات العقارية”، أن الضريبة تشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده عليها، وتُسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود، مشيرًا إلى أن تلك التصرفات تشمل البيع والوصية والتأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتملك، بالإضافة إلى عقود الانتفاع طويلة الأمد.
واستعرض الحربي الحالات المستثناة من تطبيق الضريبة، والتي شملت عددا من الحالات، أهمها التصرف في العقار بحالات قسمة التركة وتوزيعها، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري. وفق “أخبار 24”.