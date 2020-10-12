“الغذاء والدواء” تصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الإثنين)، جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها، والذي تضمّن غرامات مالية لـ 94 مخالفة متنوعة.
وجاء على رأس المخالفات الموجبة للعقوبة؛ ممارسة المنشأة النشاط دون ترخيص أو بترخيص منتهٍ أو عدم تجديد الترخيص قبل 3 أشهر من انتهائه، والذي تراوحت عقوبته بغرامات مالية تتراوح بين ألفين و100 ألف ريال لكل شكل صيدلاني أو عشبي تم تصنيعه. وفق “أخبار 24”.
كما تضمّنت المخالفات عدم تعيين صيدلي سعودي أو فني صيدلي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة في المستودع الخاص بالمنشأة، حيث بلغت الغرامات: 50 ألف ريال لعدم تعيين مسئول عهدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ونصف المبلغ لعدم تفرغه، إلى جانب 10 آلاف ريال غرامة لتغيير اسم المستودع و5 آلاف ريال لتغيير عنوانه أو مكانه.