دخل كل من المحامي نايف آل منسي والمستشار الشرعي الدكتور سليمان العجلان في نقاش حاد حول تفسير حديث نبوي حول تزويج المرأة لنفسها.

ورأى المحامي آل منسى، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” في قناة “روتانا خليجية”، أن الحديث الشريف “الأيم أحق بنفسها من وليها” يمثل حقا صريحا للأيم في تزويج نفسها.

من جانبه، قال المستشار الشرعي العجلان أن الحديث الشريف لا يمثل دليلًا على ذلك، وإنما يعني أن المرأة لها الحق في أن تقبل الزوج أو ترفضه، ويظل لوليها عقدة النكاح.

وفق “أخبار 24”.