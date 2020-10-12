دخل كل من المحامي نايف آل منسي والمستشار الشرعي الدكتور سليمان العجلان في نقاش حاد حول تفسير حديث نبوي حول تزويج المرأة لنفسها.
ورأى المحامي آل منسى، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” في قناة “روتانا خليجية”، أن الحديث الشريف “الأيم أحق بنفسها من وليها” يمثل حقا صريحا للأيم في تزويج نفسها.
من جانبه، قال المستشار الشرعي العجلان أن الحديث الشريف لا يمثل دليلًا على ذلك، وإنما يعني أن المرأة لها الحق في أن تقبل الزوج أو ترفضه، ويظل لوليها عقدة النكاح.
#فيديو
المحامي #نايف_آل_منسي: حديث “الأيم أحق بنفسها من وليها” صريح في حق الأيم تزويج نفسها..
المستشار الشرعي د. سليمان العجلان: الحديث ليس دليلا على ذلك، ومعناه: أن لها أن تقبل الزوج أو ترفضه، وتظل لوليها عقدة النكاح..@alajlanlawyer@nayef_almnsi#برنامج_ياهلا#زوجتك_نفسي pic.twitter.com/KadiPK4DiS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 12, 2020
وفق “أخبار 24”.