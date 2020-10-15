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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الطاقة: لدينا برنامج للاستفادة من البترول والغاز في إنتاج صناعات جديدة
15/10/2020   6:31 ص

بالفيديو.. وزير الطاقة: لدينا برنامج للاستفادة من البترول والغاز في إنتاج صناعات جديدة

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الوزارة لديها برنامج يهدف إلى تنويع الاستفادة من البترول والغاز؛ لإنتاج صناعات جديدة مثل مواد البناء.

وقال الأمير عبدالعزيز في لقاء مع “الإخبارية”، إن هناك اتجاهاً لدى الوزارة بإنتاج 50 % من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة موضوعات أخرى بيئية وغيرها. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هناك برنامجاً لدى الوزارة أيضاً لترشيد استهلاك الطاقة، وكذلك برنامجاً لاستدامة الطلب على البترول عالمياً، موضحاً أن كل تلك البرامج الهدف منها التنوع الاقتصادي والابتعاد عن النفط كمصدر رئيسي في قطاع الطاقة.

بالفيديو.. وزير الطاقة: لدينا برنامج للاستفادة من البترول والغاز في إنتاج صناعات جديدة

أخبار محلية
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