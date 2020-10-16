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أخبار محلية > الحصيني: اليوم أول الوسم ومدته 52 يوماً.. وهذه مؤشراته وعلاماته
16/10/2020   1:36 م

الحصيني: اليوم أول الوسم ومدته 52 يوماً.. وهذه مؤشراته وعلاماته

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الجمعة هو أول أيام الوسم والذي كان ينتظره العرب على أحر من الجمر، مضيفاً أن مدته 52 يوماً، ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية.  

وأضاف الحصيني أن الوسم يتميز بسحابه ومطره وجوه ونباته الجميل، وسمي بذلك الاسم لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض، فيترك فيها وسوماً من سيوله، كما تنبت فيه الأعشاب التي تصلح للرعي.  

وأشار إلى أن العرب كانوا يتتبعون في الوسم أخبار الأمطار خاصة أهل المواشي، مبيناً أنه يتميز كذلك بظهور الكمأة، وتزيد فيه ساعات الليل على حساب النهار. وفق “أخبار 24”.  

الحصيني: اليوم أول الوسم ومدته 52 يوماً.. وهذه مؤشراته وعلاماته

أخبار محلية
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