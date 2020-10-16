نصيبها 150 مليون ريال.. أرملة تُقاضي أبناء زوجها المليونير لحرمانها من الميراث

ذكرت مصادر أن سيدة عربية أقامت دعوى قضائية ضد ورثة مليونير سعودي، بعد رفضهم الاعتراف بزواجها من والدهم، وإعطائها الإرث الشرعي لها ولابنها الذي أنجبته قبل 23 عاماً.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن السيدة قالت في دعواها إنها خاطبت أسرة زوجها المتوفى من أجل حصول ابنها على حقه بالإرث الشرعي المُقدر بـ 150 مليون ريال، مبينةً أنها تلقت منهم رفضاً بالاعتراف بهذا الزواج السري بدعوى عدم ذكره في وصية والدهم.
واعتبر حقوقيون، أن حقوق النساء ثابت في الإرث ولا يجوز التغرير بهن أو الضغط عليهن للتنازل، مشيرين إلى أن الكثير من القضايا المنظورة في المحاكم تأخذ وقتاً أطول مما تستحقه.