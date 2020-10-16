لرفع مستوى الجودة والسلامة.. “النقل” تنجز 260 كلم من أعمال الطرق وتركب 985 لوحة الشهر الماضي

نفذت وزارة النقل خلال سبتمبر الماضي، عددا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة كافة، للإسهام برفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها.
وأوضحت الوزارة أنها عكفت على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، من خلال تركيب وصيانة 985 لوحة من اللوحات التحذيرية والإرشادية، وإنجاز حوالي 260 كيلومترًا من أعمال الطرق، بالإضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق، بالإضافة إلى أعمال الحواجز الخرسانية والمعدنية.
وأبانت أنها مسحت وهذبت أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ 11765 كيلومترًا، والانتهاء من نظافة مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ 12665 موقعًا، وذلك ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والوقائية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها أنهت مسح وتقييم 60 جسرًا، وقامت بحزمة من الأعمال على أكثر من 17 ألف كيلومتر، كما أنهت أعمال مسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال بلغ نحو 8 آلاف كيلومتر، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط بحوالي 11 ألف متر مكعب، إضافة إلى تنفيذها 14 مشروعًا تنمويًا آخر بإجمالي أطوال 207 كيلومترات.