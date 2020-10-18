دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، الروبوت الآلي الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن الروبوت يعمل على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم، ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما يقوم بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.
ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من (5) إلى (8) ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الاستخدام.
ويسع الجهاز: (23.8) لتر ويقدر حجم الرش بـ (2) لتر/الساعة، ويقضي على البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة، وحجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5) إلى (15) مايكرومترا، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.
وفق “أخبار 24”.