بالفيديو.. عضو شورى يطالب براتب 5 آلاف ريال كحد أدنى للعاملين في الحراسات الأمنية

طالب عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون بوضع راتب 5 آلاف ريال كحد أدنى للعاملين في الحراسات الأمنية، مبيناً أن هذا المجال يُمثل أهمية كبيرة في المجتمع ويجب دعمه.
وقال السعدون خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المواطنين العاملين في الحراسة لديهم أولاد وأسر، وتقاضيهم راتب 2000 أو2500 ريال لا يكفي احتياجاتهم خصوصاً في الوضع الراهن، مشيراً إلى أن التطبيق التدريجي لهذا المقترح هو الأنسب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يجب على الشركات الأمنية الكبيرة ألا تقبل عروضاً توظيفية من متعهدي الحراسات الأمنية دون راتب 5 آلاف ريال كمبادرة منها تجاه العاملين بهذه المهنة، مبيناً أن الاقتراح جاء ليحقق مبدأ الأمان المالي للمواطن في المقام الأول.
#فيديو
عضو الشورى أ. عبدالله السعدون يطالب بوضع حد أدنى للراتب ( ٥٠٠٠ريال) لحراس الأمن، ويتحدث لـ #برنامج_ياهلا عن ردود الفعل حول هذه المطالبة داخل المجلس..#روتانا_خليجية@AbdulSadoun pic.twitter.com/IhjyguRDx8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 17, 2020