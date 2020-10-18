الخنيفر يكرم رئيس نادي الشرق بمحافظة #الدلم

شهدت الدلم مساء امس الجمعة لقاءاً تكريمي لرئيس نادي الشرق الاستاذ داود بن محمد المقرن اقامه الاستاذ عبدالله الخنيفر بحضور عدد من كبار محبي النادي يتقدمهم الاستاذ عيد القبلات رئيس مركز الدلم سابقاً ،حيث ناقش في اللقاء استعدادات النادي للموسم المقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،وعن الأعمال المقدمة من قبل الإدارة ،حيث أثنى الحضور على مجهودات الادارة والعمل الجاد في ظهور الكيان بأفضل صورة ،وقد حث الجميع رجال الأعمال بالدلم في الاستمرار بدعم للشرق خلال الفترة المقبلة .
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