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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يوضح الفرق بين السكري من النوع الأول والثاني وطرق الوقاية منهما
19/10/2020   6:57 ص

بالفيديو.. استشاري يوضح الفرق بين السكري من النوع الأول والثاني وطرق الوقاية منهما

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قال استشاري طب الأطفال والسكري في كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز، عبدالمعين الآغا، إن هناك علاقة وثيقة ما بين السكري من النوع الأول والالتهابات الفيروسية، مبيناً أن الفيروسات لها دور في تحفيز المناعة الذاتية. 

وأوضح خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن السكري له عدة أنواع من أشهرها النوع الأول وهو الذي يحدث للأطفال ويعتمد في علاجه على الأنسولين بشكل مباشر، والنوع الثاني يحدث للكبار ويعتمد في علاجه على الرياضة والحمية وتناول الحبوب.  

وأضاف أنه يجب على مريض السكري الابتعاد عن الالتهابات الفيروسية وأخذ تطعيم الإنفلونزا وممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي وأخذ الدواء بانتظام، مشيراً إلى أن الوقاية خير من العلاج. وفق “أخبار 24”.

ونصح بضرورة تجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية؛ من أجل الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، مبيناً أن الغذاء يجب أن يكون متضامن مع الدواء عند مريض السكري.  

بالفيديو.. استشاري يوضح الفرق بين السكري من النوع الأول والثاني وطرق الوقاية منهما

أخبار محلية
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