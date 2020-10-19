‏"مكافحة المخدرات" تحذر: 6 عوامل تؤدي للإدمان وهذه هي ‏علامات التعاطي

أوضحت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى تعاطى وإدمان المخدرات، منها، تناول الأدوية المهدئة دون استشارة الطبيب، والاندفاع والتهور والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة.
وأشارت إلى أنه من الأسباب أيضًا، التمرد والعصيان وعدم الالتزام بقواعد الأسرة، واللجوء للعزلة والغياب عن المجتمع، وارتكاب السلوكيات المنحرفة، بالإضافة للتعثر الدراسي وعدم التكيف مع التعليم.
وبيّنت أنه من العلامات الدالة على تعاطي المخدرات، تحول سلوك الشخص تجاه العدوانية والتلفظ بكلمات دون وعي، والغثيان والشعور الدائم بالاكتئاب والتغيب عن المدرسة أو العمل.
ولفتت إلى أن سرقة الأشياء الثمينة من المنزل قد يكون أحد أسبابها وجود مدمن بهدف الحصول على ثمن الجرعة.
وفق “أخبار 24”.