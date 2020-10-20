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أخبار محلية > شاهد.. جولة رقابية على محال الذهب بالرياض تكشف مخبأ سرياً وعدة مخالفات
20/10/2020   6:59 ص

شاهد.. جولة رقابية على محال الذهب بالرياض تكشف مخبأ سرياً وعدة مخالفات

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نفذت الجهات الرقابية أمس (الإثنين)، جولة مشتركة على محال الذهب والمجوهرات بالرياض وتفاجأت بوجود مخبأ سري في أحد المحال.  

وأفاد أحد المسؤولين المشاركين في الجولة وفقاً لـ”سبق”، بأن المخبأ السري ربما يُستخدم للمشغولات المخالفة، مشيراً إلى أنه يؤدي إلى دور كامل خلف أحد أرفف المعروضات بالمحل.

ورصدت الجولة أيضاً عدة مخالفات أخرى كانتهاء صلاحية السجل التجاري، وعدم وجود دمغة، وكذلك تقليد علامات تجارية شهيرة.

وأغلقت الجهات الرقابية التابعة لوزاتي التجارة والموارد البشرية والهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الجهات الأمنية، المحال المخالفة واتخذت حيالها الإجراءات النظامية. 

 

شاهد.. جولة رقابية على محال الذهب بالرياض تكشف مخبأ سرياً وعدة مخالفات

أخبار محلية
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