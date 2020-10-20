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اخبار رياضية > إذا صح فهذه كارثة.. “السماري” يكشف عن رواتب رؤساء الأندية
20/10/2020   8:53 م

إذا صح فهذه كارثة.. “السماري” يكشف عن رواتب رؤساء الأندية

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وجه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري، سؤالا إلى وزارة الرياضة، بشأن رواتب بعض رؤساء أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومدير الكرة والمتحدث الإعلامي.

وقال “السماري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإثنين: “جميع القطاعات الحكومية إلى أعضاء مجلس الشورى والوزراء رواتبهم واضحه للجميع”.

وأوضح: “نسمع أن رؤساء الأندية الحكومية المكلفين يتقاضون 300 ألف شهريًا، ومدير الكرة 200 ألف، والمتحدث الإعلامي 50 ألفًا.. هل فعلا هذه المبالغ تُصرف شهريا؟.. إذا صح هذا الكلام فهذه كارثة، مع التحية لوزارة الرياضة”. وفق “أخبار 24”.

إذا صح فهذه كارثة.. “السماري” يكشف عن رواتب رؤساء الأندية

اخبار رياضية
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