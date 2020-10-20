إذا صح فهذه كارثة.. “السماري” يكشف عن رواتب رؤساء الأندية

وجه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري، سؤالا إلى وزارة الرياضة، بشأن رواتب بعض رؤساء أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومدير الكرة والمتحدث الإعلامي.
وقال “السماري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإثنين: “جميع القطاعات الحكومية إلى أعضاء مجلس الشورى والوزراء رواتبهم واضحه للجميع”.
وأوضح: “نسمع أن رؤساء الأندية الحكومية المكلفين يتقاضون 300 ألف شهريًا، ومدير الكرة 200 ألف، والمتحدث الإعلامي 50 ألفًا.. هل فعلا هذه المبالغ تُصرف شهريا؟.. إذا صح هذا الكلام فهذه كارثة، مع التحية لوزارة الرياضة”. وفق “أخبار 24”.
جميع القطاعات الحكومية الى اعضاء مجلس الشورى و الوزراء رواتبهم واضحه للجميع.
نسمع ان رؤساء الاندية “الحكومية” المكلفين يتقاضون ٣٠٠الف شهريا ومدير الكرة ٢٠٠الف و المتحدث الاعلامي ٥٠الف !
هل فعلا هذه المبالغ تُصرف شهريا!
إذا صح هذا الكلام فهذه كارثة
ص مع التحية لوزارة الرياضة
— عبدالرحمن السماري (@alsmariABD) October 19, 2020