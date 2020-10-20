“الاتفاق تم في 5 دقائق”.. هوساوي يوضح سبب رحيله من صفوف النصر لـ “الاتحاد”

قال لاعب نادي النصر السابق، عمر هوساوي، إنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة ولكنه فضّل الانتقال لصفوف الاتحاد.
وأضاف هوساوي، وفقاً لـ “الاقتصادية”: “مفاوضات الاتحاد كانت جادة وكان هناك رغبة كبيرة لأتواجد بصفوفهم والاتفاق تم بيننا في 5 دقائق فقط”.
وتابع لاعب الاتحاد الجديد: “لدي الطاقة والقدرة لتقديم المزيد، سأسعى لخدمة الاتحاد وجماهيره، وأعتز بأن أكون لاعباً لهم، سأقدم كل ما بوسعي لتحقيق طموحهم”.
وأتم لاعب نادي النصر، تصريحاته بالإشارة إلى أنه رحل عن فريقه بسبب قرار المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، مشدداً على احترامه لقرار مدربه لذا فضّل خوض تجربة جديدة.