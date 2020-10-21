السيرة الذاتية لـ”آمال المعلمي” سفيرة المملكة لدى النرويج

أدت مساء أمس (الثلاثاء)، سفيرة المملكة لدى النرويج آمال يحيى المعلمي، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وتُعتبر المعلمي ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة في تاريخ المملكة بعد الأميرة ريما بنت بندر، وهي حاصلة على زمالة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد في بريطانيا، وتعمل مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتشغل حالياً منصب مدير عام المنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان.
كما أنها مدربة معتمدة من الأكاديمية الدولية للتدريب والتنمية في كندا، ومدربة مدربين في منظمة اليونيسكو لبرنامج الحوار من أجل السلام، ومدربة مدربين في منظمة الكشافة العالمية لبرنامج رسل السلام. وفق “أخبار 24”.