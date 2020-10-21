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اخبار رياضية > شاهد.. لحظة وصول عبدالرزاق حمدالله إلى الرياض بعد انتهاء إجازته
21/10/2020   1:19 م

شاهد.. لحظة وصول عبدالرزاق حمدالله إلى الرياض بعد انتهاء إجازته

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أظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر إلى الرياض، بعد انتهاء إجازته التي منحت له عقب خروج النصر من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ووصل حمدالله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض من أجل الانضمام إلى تدريبات فريقه والمشاركة معه في الموسم الجديد، فيما تنتظر الجماهير تحديد موقف اللاعب من المشاركة في مباراة التعاون غداً (الخميس) في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن أزمة حدثت بين حمدالله وإدارة ناديه على خلفية تأخر النادي في صرف رواتب اللاعب الذي هدد على إثرها بالرحيل، وكان من المقرر أن تنتهي إجازة حمدالله يوم السبت الماضي لكن تم تمديدها إلى يوم أمس (الثلاثاء).

شاهد.. لحظة وصول عبدالرزاق حمدالله إلى الرياض بعد انتهاء إجازته

اخبار رياضية
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