شاهد.. لحظة وصول عبدالرزاق حمدالله إلى الرياض بعد انتهاء إجازته

أظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر إلى الرياض، بعد انتهاء إجازته التي منحت له عقب خروج النصر من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ووصل حمدالله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض من أجل الانضمام إلى تدريبات فريقه والمشاركة معه في الموسم الجديد، فيما تنتظر الجماهير تحديد موقف اللاعب من المشاركة في مباراة التعاون غداً (الخميس) في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن أزمة حدثت بين حمدالله وإدارة ناديه على خلفية تأخر النادي في صرف رواتب اللاعب الذي هدد على إثرها بالرحيل، وكان من المقرر أن تنتهي إجازة حمدالله يوم السبت الماضي لكن تم تمديدها إلى يوم أمس (الثلاثاء).
عبر #سناب_النصر الرسمي 👻💛
نجم #العالمي عبدالرزاق حمدالله يصل إلى الرياض 🤩
https://t.co/AjForuQKDC#معاك_يانصر pic.twitter.com/867k8HpeG7
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 21, 2020