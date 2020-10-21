إقالة “فيتوريا” تكلف خزينة النصر 12 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اختلافات داخل نادي النصر، ومطالبات من الجماهير بإقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم.
وأوضحت التقارير وفقًا لصحيفة “اليوم”، أن مطالبات من جماهير نصراوية كبيرة، نادت بإقالة فيتوريا، خاصة بعد الخسارة غير المتوقعة أمام نادي الفتح، في بداية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت إلى أن إدارة النصر، تجد صعوبة كبيرة، في إقالة فيتوريا، بسبب الأعباء المالية المتوقعة من الإقالة.
وبينت أن إقالة البرتغالي، ستكلف خزينة النصر، خصوصًا إذا طالب بمقدم عقده للموسمين القادمين، حوالي 12 مليون يورو، بالإضافة إلى الشرط الجزائي.
وكان النصر قد جدد عقد المدرب فيتوريا لمدة عامين قادمين، حتى 30 يونيو 2022، حيثُ تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في فبراير 2019.