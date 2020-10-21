“النصر” يعلن مدة غياب الثنائي “مايكون” و”مارتينيز” بعد إصابتهما

كشف نادي النصر، في تقرير طبي رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات ومدة غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، المصاب بيتي مارتينيز، ومايكون بيريرا، والتي أصيبا خلال مشاركتهما ضد الفتح الأحد الماضي.
وقال النادي، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مايكون بيرير سيبدأ البرنامج اللياقي الخاص به يوم الجمعة المقبل، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد أسبوع أو 10 أيام، كما ستكون بداية برنامج مارتينيز يوم السبت المقبل، والوقت المتوقع لعودته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وكان النصر قد خسر أمام الفتح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.