بالفيديو.. فؤاد أنور يوجه رسالة لجماهير النصر بعد الخسارة أمام الفتح

وجه نجم فريق الشباب والنصر والمنتخب الوطني السابق، فؤاد أنور، رسالة إلى جماهير النصر، بعد الخسارة أمام الفتح، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية لدوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر فؤاد أنور، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء، وعلق عليه: “إلى جمهور النصر مشروع ناديكم يحتاج دعماً منكم”.
وقال “أنور” خلال مقطع الفيديو: “النصر خسر مباراة ببداية الدوري، ولكن مشروعه يحتاج إلى الوقت، واللاعبون المحليون الذين تعاقد معهم ليسوا مشروعاً له فقط بل للكرة السعودية والمنتخب الوطني”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “كيف يريد البعض أن يقلل من هذا المشروع منذ بدايته ويجعلوا الجمهور يصطدم بالإدارة، فهذا شيء خاطئ، ويجب على كل نصراوي أن ينتبه لهذا الموضوع ويثق بإدارته التي قامت بعمل جبار خلال الفترة الماضية”.
إلى جمهور النصر مشروع ناديكم يحتاج دعم منكم 💚💚👇👇💚💚 pic.twitter.com/Cnn8FoE8o7
— فؤاد انور (@FuadAnwar06) October 20, 2020