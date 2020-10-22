بالفيديو.. استشاري يكشف الأسباب التي قد تؤدي لموجة ثانية من “كورونا” وكيف يمكن تجنبها

كشف استشاري أمراض معدية، الدكتور علي الشهري، الأسباب التي قد تؤدي لحدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، وكيف يمكن أن نتجنبها.
وقال الدكتور الشهري، وهو رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط، إن الموجة الثانية قد تحدث إما بسبب أن الفيروس ينشط من جديد، أو بسبب نقص الاحترازات داخل البلد نفسه ما يجعل الفيروس يعاود نشاطه، أو أن يتفشى في دول العالم والمملكة ليست في معزل عن باقي الدول.
وأضاف الشهري في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن الارتفاع والانخفاض والتذبذب في أعداد الإصابات متوقع في أي جائحة، لكن المشكلة أن يحدث ارتفاع شديد في الأعداد.
وأوضح أن التعامل مع جائحة كورونا يتم وفقاً لاتجاهين؛ الأول هو التعامل مع الفيروس ومحاولة القضاء عليه وهذا دور العلماء والباحثين، والثاني محاولة السيطرة على الفيروس والتحكم في انتشاره. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المملكة تمكّنت بالفعل من السيطرة والتحكم في الفيروس، والدليل أن الأعداد كانت مرتفعة للغاية قبل أشهر ثم عاودت الانخفاض بفضل الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة والجهات المعنية.
وشدد على أن مواجهة الجائحة ومنع حدوث موجة ثانية، يتطلبان وجود مشاركة من جميع المواطنين والمقيمين وليس فقط الجهات المعنية، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للإسهام في خفض أعداد الإصابات.
فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: الموجة الثانية لـ #كورونا لها عدة أسباب إما عن طريق أن ينشط الفيروس من جديد أو نقص في الاحترازات pic.twitter.com/Aqj02R34R0
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 21, 2020