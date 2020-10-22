اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” السكني بتبوك خلال 30 دقيقة

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الخميس، عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط أنوار القادسية بمحافظة تبوك، خلال 30 دقيقة من طرح المخطط للحجز الإلكتروني.
وتجاوز عدد زوار المنصة 14 ألف مستفيد وقت طرح المخطط، الذي يقع على امتداد طريق الملك فيصل وبالقرب من مجمع الملك عبد الله الطبي.
وتوفر المرحلة الأولى 400 قطعة أرض، على مساحة تتجاوز 1.4 مليون متر مربع، ويتيح “سكني” حجز كافة قطع الأراضي السكنية إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها إلكترونيا دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي المخطط امتداداً لنحو 205 مخططات توفر أكثر من 175 ألف أرض سكنية في مختلف مناطق المملكة، وتتراوح مساحات الأراضي بين 450م2 و527م2 للقطعة الواحدة.