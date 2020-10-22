نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” السكني بتبوك خلال 30 دقيقة
22/10/2020   5:51 م

اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” السكني بتبوك خلال 30 دقيقة

+ = -
638

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الخميس، عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط أنوار القادسية بمحافظة تبوك، خلال 30 دقيقة من طرح المخطط للحجز الإلكتروني.

وتجاوز عدد زوار المنصة 14 ألف مستفيد وقت طرح المخطط، الذي يقع على امتداد طريق الملك فيصل وبالقرب من مجمع الملك عبد الله الطبي.

وتوفر المرحلة الأولى 400 قطعة أرض، على مساحة تتجاوز 1.4 مليون متر مربع، ويتيح “سكني” حجز كافة قطع الأراضي السكنية إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها إلكترونيا دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة. وفق “أخبار 24”.

ويأتي المخطط امتداداً لنحو 205 مخططات توفر أكثر من 175 ألف أرض سكنية في مختلف مناطق المملكة، وتتراوح مساحات الأراضي بين 450م2 و527م2 للقطعة الواحدة.

اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” السكني بتبوك خلال 30 دقيقة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117902.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.