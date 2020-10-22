نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. المملكة توقع 3 ‏اتفاقيات مع شركات دولية
22/10/2020   5:51 م

في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. المملكة توقع 3 ‏اتفاقيات مع شركات دولية

+ = -
534

وقعت المملكة اليوم (الخميس) 3 اتفاقيات استراتيجية مع شركات ‎IBM، وعلي بابا، وهواوي، على هامش فعاليات اليوم الثاني ‏لانطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها هيئة ‏البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)‏‎.‎

وتُعقد القمة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، ‏وتستمر عبر أكثر من خمس جلسات نقاشية، وتسلط القمة الضوء ‏على دور هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة ‏الاستراتيجية للاقتصاد البديل‏‎.‎

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة ‏لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على ‏البيانات والذكاء الاصطناعي. ‏وفق “أخبار 24”.

في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. المملكة توقع 3 ‏اتفاقيات مع شركات دولية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117907.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.