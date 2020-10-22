في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. المملكة توقع 3 ‏اتفاقيات مع شركات دولية

وقعت المملكة اليوم (الخميس) 3 اتفاقيات استراتيجية مع شركات IBM، وعلي بابا، وهواوي، على هامش فعاليات اليوم الثاني لانطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وتُعقد القمة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، وتستمر عبر أكثر من خمس جلسات نقاشية، وتسلط القمة الضوء على دور هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل.
وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.